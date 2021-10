Descartan alianzas con el PAN en Tamaulipas

"No habrá alianza ni por arriba ni por abajo", afirmó de manera sentenciosa, señalando que los priístas han sido muy maltratados por los gobiernos del PAN, lo que cierra la posibilidad de una posible alianza en las próximas elecciones .

San Fernando, Tam.- El presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en San Fernando, Miguel Ángel Calvillo Herrera, aseguró que hasta el momento no existe ninguna alianza con el Partido Acción Nacional, para la elección de gobernador.

Reveló que, en la elección constitucional pasada, el PAN protagonizó bastantes situaciones incomodas, que no pasaron por alto a los ojos de la militancia que representa, mientras que después de las elecciones, los panistas quisieron arrebatarle al PRI los triunfos que consiguió en cuatro municipios de la entidad.

Pero la gota que derramó el vaso, fue que el PAN le haya quitado de las manos dos diputaciones locales plurinominales que el Tribunal Electoral de Tamaulipas le había otorgado al PRI, mediante la impugnación ante la sala regional de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Monterrey.

"No hay manera de hacer una alianza con el PAN en Tamaulipas para la próxima elección, señalando que el PRI ya registró ante el órgano electoral su plataforma, donde considera ir solo en la elección del próximo año", expreso el líder del PRI en San Fernando.

El PRI, cuenta con excelentes cuadros para competir por su propia cuenta en la elección para Gobernador y que de momento han levantado la mano dos interesados en la postulación: el ex dirigente del PRI estatal Ramiro Ramos Salinas y el ex diputado federal y ex alcalde de ciudad Victoria Enrique Cárdenas del Avellano.