Descartan alianza entre independientes

Acapulco, México.- Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" descartaron una eventual candidatura única independiente a la Presidencia de la República.



"Candidaturas únicas no, sería llegar otra vez al desdibujamiento (de las identidades)", señaló Zavala.



Entrevistada en el marco de la 81 Convención Bancaria, la aspirante independiente dijo que busca ser una opción clara que no caiga en demagogias.



"Hoy los partidos políticos han renunciado a su identidad, no hay claridad, ni quién es de izquierda ni quién es de derecha, lo que hay claridad es en la demagogia.



"Y por eso esta candidatura independiente está también para presentarse con claridad y ser una opción en términos de valores y de libertades", apuntó.



Antes, la ex panista advirtió ante banqueros que la identidad de los partidos se desdibujó con sus alianzas electorales.



La esposa del ex Presidente Felipe Calderón sostuvo que partidos como el PAN sacrificaron sus ideales por un enorme pragmatismo.



"Hoy el PAN no sabe, o los que dirigen al PAN, o Ricardo (Anaya), no sabe si está a favor de la reforma energética o está en contra, no hay claridad", mencionó.



Por separado, "El Bronco" dijo que si bien está abierto a platicar con otro de los aspirantes independientes, Armando Ríos Piter, no ve posible una candidatura única.



Lo que sí puede haber, señaló el Gobernador de Nuevo León con licencia, es una alianza común para trabajar en conjunto y vencer a los partidos.



"Vamos a echarnos otro tequila mañana, vamos a platicar. No creo que sea posible (la candidatura única). Yo no puedo decepcionar a los que firmaron por mí, yo no soy dueño de la decisión de esa gente que firmó por mí.



"Y sería una decepción para muchos de ellos que yo declinara o yo sumara, hicimos el intento los tres, hay que jugárnosla, es importante que el mexicano tenga diferentes opciones para escoger", expuso.



Cuestionado sobre qué implicaría un trabajo conjunto de independientes, "El Bronco" respondió que no pelearse entre sí, como los candidatos de partidos.



"Que nosotros trabajemos buscando la confianza de los ciudadanos, creo que nuestro perfil es ese, yo no me voy a pelear", añadió.



"En la campaña yo lo que quiero es llevármela en paz, yo voy por 60 millones de mexicanos que no han decidido por quien votar".