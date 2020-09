Descartan al Valle en reapertura comercial

McAllen, Tx.

El gobernador Greg Abbott permitirá la reapertura de múltiples negocios a un 75 por ciento de su capacidad a partir del próximo lunes 21 de septiembre.

De acuerdo con las nuevas pautas, solo podrán acceder a ese incremento en la reapertura las regiones que registren un porcentaje menor al 15 por ciento en las hospitalizaciones.

Las únicas en el estado que no han llegado a estar por debajo del 15 por ciento son el Valle del Río Grande, Laredo y Victoria, en las cuales no se podrá aumentar la capacidad de operación en los negocios.

Los negocios a los que se les permitirá llegar a ese nivel de ocupación son restaurantes, tiendas y gimnasios, museos y bibliotecas, entre otros.

Abbott dijo que, por ahora, no se permitirá la reapertura de los bares, los cuales han estado cerrados desde marzo.

"Los tejanos han demostrado que podemos abordar las preocupaciones de salud y seguridad del Covid, al mismo tiempo que tomamos cuidadosamente medidas para restaurar los medios de vida que Texas necesita desesperadamente", dijo el mandatario estatal.

"No se les olvide que el Covid-19 sigue existiendo, no se ha terminado", recalcó.

Abbott reconoció que hay bares que están funcionando como restaurantes y que deben cumplir con las normas de distanciamiento social.

Abbot advierte que si se reabre el estado por completo sin límites, sin prácticas seguras, podría conducir a un aumento insostenible de Covid.

ACATA LA DECISIÓN

El juez del Condado Hidalgo, Richard F. Cortez reaccionó al anuncio del gobernador que el Valle del Río Grande está en la zona de peligro y será excluido de las nuevas restricciones.

"No puedo objetar la decisión del gobernador Abbott de excluir al condado de Hidalgo de relajar algunas de sus restricciones. Me alienta que las tasas de hospitalización a nivel local estén disminuyendo. Pero basándome en el consejo de expertos locales, he llegado a la conclusión, como el gobernador, de que puede ser prematuro relajar las restricciones adicionales.

Es por eso que mi última orden permanece vigente hasta fines de este mes, dándome tiempo para evaluar mejor nuestra posición en el condado de Hidalgo ", dijo Cortez.

Reapertura de negocios al 75 por ciento, pero bares seguirán cerrados.