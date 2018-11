Descartan afectaciones con cierre de frontera. Éxodo de Migrantes

Yo hasta el momento no recuerdo algún cierre de este tipo, por lo que no contemplamos afectaciones . José Raymundo Valdez Gárate, agente aduanal

Aún cuandodecida cerrar el cruce fronterizo, los transportistas de carga y empresarios deben permanecer tranquilos, debido a que la amenaza no contempla limitar el paso comercial, así lo declaró el agente aduanal en Reynosa José Raymundo Valdez Gárate. "Sabemos que están mandando tropas para cerrar la frontera, pero esto afectaría solamente a los pasajeros, no tenemos ahorita ninguna indicación que nos diga que las afectaciones también irían para las mercancías o el comercio internacional, hemos visto que en algunas ocasiones se ha frenado el tráfico de personas pero nunca el comercial, por lo que no contemplamos esta posibilidad".

En esta ciudad fronteriza se han registrado algunos cierres aduanales parciales por motivos de seguridad o políticos pero nunca por problemas migratorios.

De implementarse estas medidas serían nuevas y representarían un hecho histórico entre las fronteras México-Estados Unidos. "Yo hasta el momento no recuerdo algún cierre de este tipo, por lo que no contemplamos afectaciones"

El agente aduanal explicó que las autoridades estadounidenses si han incrementado las medidas de seguridad, revisiones y tiempo de inspección al momento de cruzar mercancía. "A raíz de los acontecimientos de las torres gemelas se incrementó la seguridad fronteriza,es decir hubo un reforzamiento de la seguridad en rayos x, en rayos gama, ahora están analizando revisiones mayores sin necesidad de tener que abrir vehículos, eso ellos lo hacen por seguridad".

Aún así pidió a las autoridades migratorias tomar control de la caravana de migrantes centroamericanos que ha anunciado que Reynosa sería el punto de cruce rumbo a Mc Allen, Texas. "Cuando hay personas que vienen a la región y a la ciudad sin empleo, por que hay que tomar encuentra que como no son mexicanos no los van a ocupar, por lógica hay necesidad de comer, que es lo que va a desencadenar esto que al no tener trabajo, van a tener que delinquir para poder vivir, no lo justifico pero ocurrirá".