Descartan acoso sexual en la SST

Cd. Victoria, Tam.- En la pasada administración se presentaron algunas situaciones desexual al interior de la Secretaría de Salud de, no obstante estas nunca llegaron a prosperar en una denuncia formal recordó el subsecretario de Promoción de la Salud, Alejandro García Barrientos, para lo cual este jueves fue instalado un Comité de Prevención delSexual en dicha dependencia.

"No tenemos antecedentes importantes en la Secretaría de Salud de Tamaulipas que pudieran ser causales de esto, esto es una medida preventiva pero sobre todo ¿cuál es el interés? Que busquemos la forma de que se le trate por igual al hombre y la mujer, y evitemos algunas acciones de hostigamiento".

Los antecedentes de esto son casos de hostigamiento y acoso de superiores jerárquicos demandando favores sexuales a las trabajadoras a cambio de alguna promoción o beneficio para estas, no obstante estos nunca pasaron de ser simples rumores sin llegar a presentarse alguna demanda formal.

García Barrientos reiteró que, "no hay ningún antecedente importante sin embargo la idea es trabajar sobre esto, vale la pena mencionar que es la primera Secretaría en Tamaulipas que instala este Comité con la intención de generar información de interés al interior de la Secretaría, de las Jurisdicciones Sanitarias, a los hospitales y centros de Salud".

El acoso sexual se entiende como la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, "hay antecedentes menores en años anteriores, primero vamos a dar a conocer este Comité en la Secretaría de Salud, que todos sepan que existe por si alguien no tuviera la información conozca que existe el Comité y pueda hacer la denuncia correspondiente", finalizó.