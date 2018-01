¡DESCARTADO!

Tennessee, EU

El corredor de Titanes de Tennessee DeMarco Murray no participará en el partido de postemporada ante Patriotas de Nueva Inglaterra, de la NFL, por una lesión en la rodilla.

Murray se lastimó el pasado 24 de diciembre en el partido ante Carneros de Los Ángeles y no ha podido disputar un partido desde esa fecha, pues no tuvo participación en el último juego de temporada regular ante Jacksonville, ni en la victoria de su equipo frente a Kansas City en la ronda de comodines de los playoffs.

“Puedo decirles que él está muy decepcionado. Tengo mucho respeto por Murray sé que es uno de los mejores jugadores con los que me he cruzado en mi carrera, debe ser muy doloroso no poder jugar”, dijo el entrenador de Titanes, Mike Mularkey para la página oficial del equipo.

El corredor de 29 años fue el titular a lo largo de la temporada y registró 659 yardas en 184 acarreos, con un promedio de 3.6 yardas por intento y un total de seis anotaciones por tierra tras 15 encuentros disputados a lo largo de la campaña. Derrick Henry ocupará el lugar de Murray.