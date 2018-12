Descartado cualquier aumento en municipios

No son los momentos en ninguna de su forma lesionar la economía de nuestra gente, y por lo tanto fueron desechadas todas las propuestas a futuro . Glafiro Salinas Mendiola, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local

Cd. Victoria, Tam.- Este viernes serán aprobadas las Leyes de Ingresos de los 43 municipios de Tamaulipas, las cuales según el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Glafiro Salinas Mendiola, no tendrán ningún incremento derespecto al año que concluye este 31 de diciembre.

En particular se refirió a algunos municipios que habían propuesto aumentos o cobros nuevos para 2019, por lo cual los diputados de la Diputación Permanente tuvieron que realizar modificaciones a los anteproyectos de Ley de Ingresos para dejar sin efecto dichos cobros, como en el caso del Ayuntamiento de Reynosa, en donde se pretendía un cobro por el servicio de recolección de basura.

"En la Ley de Ingresos en Reynosa no se aprobaron los aumentos y quedaron en estudio y en análisis para un futuro, pero para efecto en ninguno de los municipios hubo aumentos para la población", dijo.

La propuesta de la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez para ese cobro era para implementar mejoras y modernización del servicio por parte del ayuntamiento reynosense.

"No son los momentos en ninguna de su forma lesionar la economía de nuestra gente, y por lo tanto fueron desechadas todas las propuestas a futuro, por ahora no hubo ninguna aprobada", reiteró el diputado Salinas Mendiola, "la Permanente no lo consideró viable por el hecho de que no consideramos ahorita oportuno que la economía de los tamaulipecos se vea afectada en esos renglones".

El sábado 15 concluyó el período ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura de Tamaulipas, sin embargo al quedar aún asuntos pendientes como la aprobación del paquete fiscal del Estado y la Ley de Ingresos de los 43 municipios es que este viernes se llevará a cabo la sesión en período extraordinario a partir de las diez horas.