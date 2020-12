Descartado como ´azul´

Ciudad de México.

El técnico mexicano Miguel Herrera no está en la mira de Cruz Azul. La directiva cementera no contempla al ex timonel azulcrema, confirmó a CANCHA una fuente al interior del club.

Herrera no está en la órbita de los celestes, que trabajan en otras opciones, como la del argentino Matías Almeyda.

El "Piojo" no es del gusto de los dirigentes del club que no comulgan con su reciente pasado azulcrema, pues justamente les ganó 2 Finales de Liga.

De hecho, Herrera ya manifestó que no se le ha acercado ningún club de la Liga MX tras su salida del América.

La directiva cementera ya tuvo diálogo con Almeyda pero falta negociar su salida de San José Earthquakes, club de la MLS, al que deberán pagarle porque el argentino todavía tiene contrato con el equipo.

HERRERA VE INJUSTA SU SALIDA

Para Miguel Herrera, ahora exentrenador del Club América, sus acciones fuera de la cancha, esas fuertes emociones que lo orillaron a su salida de Coapa, fue un "pretexto" que tomó la directiva. El mexicano explicó lo que sucedió con Ante Razov, auxiliar del LAFC, y que eso no fue el verdadero motivo de su cese.

"Me fui al vestidor tranquilo [...] el objetivo que era seguir con el marcador a favor y aprovechar ese hombre de más que teníamos, entonces me parece que buscarle a esa situación es un pretexto, porque al final de cuentas soy así: soy pasional, no voy a cambiar de la noche a la mañana y no voy a cambiar porque eso reflejan mis equipos, la pasión y la determinación que siempre he mostrado", comentó Herrera.

"¿Que tengo que ser mesurado, sí", añadió el timonel, tras su salida de las Águilas.