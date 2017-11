Descarta CR7 crisis en el Real Madrid

Cristiano Ronaldo ni siquiera sabe el significado de la palabra crisis, luego del descalabro del Real Madrid en la Champions League por 3-1 ante el Tottenham.



"No sé qué quiere decir. La gente olvida muy rápido lo bueno. Crisis jamás, podemos perder tres o cuatro partidos pero nunca hay crisis. No hay que olvidar lo que hemos hecho.



"La clave es ganar, el futbol es ganar. Cuando no ganas la gente habla, pero no deben olvidar lo que hemos hecho, ganamos dos copas importantes... el Madrid ganó las dos últimas Champions, hay que estar tranquilos. Bajamos un poquito pero estoy muy tranquilo, sé que el equipo va a cambiar. Es una mala racha, tenemos que aceptarlo. Las cosas cambian y lo importante es el final", comentó el portugués en Inglaterra.



El atacante minimizó la sequía goleadora que vive, sugiriendo buscar en Google su carrera.



"Si pones en Google 'Cristiano goles' aparece todo, no me preocupa para nada".



En tanto, Sergio Ramos recordó que el Madrid siempre vuelve.



"Entendemos el pesimismo que se puede estar creando en nuestra afición después de estos últimos resultados", ha explicado el central, que ha hecho un llamamiento a "mantener la calma y a estar unidos".