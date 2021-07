Descarta ‘Tuca’ duelo especial ante América

“Nunca he pensado que si juego contra el América tengo que actuar de una forma, y a otro que no nombran tanto (Monterrey), de otra forma”, dijo.

Aseguró que él le guarda respeto total a todos los rivales, sin importar su historia o calidad, ya que únicamente el partido diferente para él es el clásico norteño.

“No hay que menospreciar y valorar de más a nadie sea América, Cruz Azul, Puebla, Tijuana, León, todos son iguales; el único con un pequeño ingrediente aparte es Monterrey”, apuntó.

Descartó opinar cuando se le cuestionó si a su homólogo del conjunto “azulcrema”, Miguel Herrera, se le pude considerar como el mejor técnico del balompié nacional: “Ni me va ni me viene, lo mismo si le preguntan a él de mí, va a decir: me vale”.

El delantero francés André-Pierre Gignac está en duda para este duelo debido a una lesión en la rodilla derecha, la cual lo ha mantenido al margen del trabajo del resto de sus compañeros.