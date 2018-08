Descarta Tuca dependencia de Gignac

Todo buen jugador hace falta en un equipo, pero Tigres no depende de André-Pierre Gignac, considera Ricardo Ferretti.



Luego de que su equipo perdiera ante Cruz Azul, duelo en el que no estuvo el francés, el estratega descartó que haya "Gignacdependencia".



"Yo en lo personal espero que no exista esto, una dependencia de un sólo jugador porque si así no estaríamos hablando de un equipo", expresó.



"Qué chance tendríamos si André no juega, sería muy difícil para nosotros. Yo creo que ha sido coincidencia y aparte es un jugador importante, un jugador de peso dentro del plantel como hay muchos.



"Naturalmente cuando él no está, hay muchos que buscan hacer las cosas lo mejor posible, que a lo mejor no han salido, entonces tendríamos que analizarlo más profundamente, pero estoy de acuerdo, ha sucedido que cuando él no está, no hemos encontrado el camino del triunfo, pero no creo en una dependencia total por un sólo jugador".



Gignac se ha ausentado nueve juegos con los felinos, de los cuales sólo han ganado uno, empatado cuatro y perdido otros cuatro.