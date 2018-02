Descarta Timberlake reunir a 'NSYNC en Súper Tazón

Minneapolis, Estados Unidos.- A Justin Timberlake le preguntaron sobre su amistad con Tom Brady y una posible reunión de 'NSYNC, y hasta le cantaron el "Happy Birthday", pero nadie mencionó el jueves la "falla de vestuario" que sacudió al mundo en una conferencia de prensa sobre su regreso al espectáculo del medio tiempo del Súper Tazón.



Timberlake descartó cualquier posibilidad de que su antigua banda lo acompañe en el escenario este domingo o que se presenten otros potenciales invitados, incluida la misma Janet Jackson. Sólo reveló que su banda, The Tennessee Kids, lo acompañará.



"Es un momento en el que tienes la oportunidad de unir a tanta gente con lo que pienso que es la forma de arte más maravillosa: la música", dijo. "Así que esa ha sido la inspiración a la hora de armar la lista de canciones".



"Y, tú sabes, me gusta hacer música para bailar, así que espero que todo el mundo esté bailando", agregó.



El originario de Memphis regresa al espectáculo del medio tiempo este domingo, 14 años después de un número musical con Jackson que causó controversia nacional. Nadie le preguntó sobre el incidente durante el encuentro con periodistas.



El cantante era el invitado especial de Jackson durante la actuación de la cantante en 2003 cuando le arrancó una pieza de ropa, dejando uno de sus pechos al descubierto. CBS, que transmitió el Súper Tazón ese año, recibió una multa de 550 mil dólares de la Comisión Federal de Comunicaciones, aunque ésta terminó siendo anulada.



Timberlake actuará por tercera vez en el evento, lo que representa un récord. Este viernes lanzará un nuevo álbum, Man of the Woods.



El intérprete de "Suit & Tie" cumplió 37 años el miércoles. Por ello, algunos miembros de la prensa le cantaron "Happy Birthday".