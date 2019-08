Descarta Ssa urgencia por los medicamentos

Ciudad de México.

El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, descartó una urgencia médica por la falta del medicamento Medsatrexate, usado en el tratamiento de niños con cáncer, y dio por zanjado el problema que explotó anteayer con la protesta de familiares de pacientes.

"Esto se resolvió rápidamente, antes de 24 horas, y las manifestaciones que hubo son bienvenidas, pero afortunadamente no pasaron a más", aseguró.

Entrevistado afuera de Palacio Nacional, el funcionario dijo que no sólo hay cantidad suficiente de ese medicamento en el País, sino que incluso puede ser sustituido por otro en los tratamientos.

"Existe una cantidad suficiente, de inmediato, ya la tienen ahora. Tiene inclusive varios otros compuestos que hacen que se pueda sustituir, pero bueno, es una decisión médica, yo lo he manejado mucho, sé de ello", dijo.

"Y la segunda cosa es que si no se da una dosis, puede esperarse unos días, o sea no hay ninguna urgencia medicamente (hablando)".

"¿Ningún niño se puede morir?", se le preguntó tras una reunión del Gabinete legal y ampliado con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No, no no", respondió.

Alcocer expuso que el problema de abasto en el hospital Pediátrico se debió a que el laboratorio que produce el medicamento, Pisa, tuvo "ciertos problemas y había descuidado esto".

"Pero inclusive ese laboratorio ya se contactó y está en disposición de dar el medicamento", abundó.

"La provisión del medicamento, desde ayer a las 3, 4 de la tarde está, y respaldada inclusive por una cantidad sobrante que tiene el Seguro Social".

Cuestionado sobre si exageraron los papás que ayer se manifestaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Secretario respondió que se trata de una situación que preocupa a todos.

"No puedo decirlo, no tuve la oportunidad de hablar con ninguno directamente, pero yo siento y los comprendo que ante esa situación dicen 'pues algo pasa' y sí se motivan a poder expresarlo con más dolor, con una situación que a todos nos preocupa", mencionó.

Alcocer reconoció que si bien el Gobierno está haciendo "todos los esfuerzos" para que no se presenten otras protestas, no descartó que eso suceda.

Falta fármaco en dos institutos más

>El desabasto de un fármaco para tratar el cáncer no sólo se registra en el Hospital Infantil de México, sino también en los institutos nacionales de Pediatría y Cancerología, advirtió Mónica Villa, directora médica del Hospital Infantil.

> La falta del medicamento Medsatrexate se debe a que Pisa, único laboratorio que actualmente tiene la producción, presenta problemas administrativos ante Cofepris y no puede entregar el medicamento, aunque se asegura que éste está en regla, precisó.

> Ante esta situación, el Hospital pidió ayuda del IMSS, institución que le surtirá el día de hoy 400 frascos de 500 miligramos.

> "La aportación del IMSS nos resuelve más de una semana de tratamientos", indicó Villa.

> Luis Juárez Villegas, jefe del departamento de Hematooncología del Hospital, precisó que, de los 300 pacientes que reciben, un 40 por ciento requiere de este fármaco, es decir, cerca de 120 pacientes.

> "El hecho de que no se cuente con el Medsatrexate afecta a una buena cantidad de pacientes, pero a través de lo que se ha ido buscando obtener del fármaco en las diferentes instancias, hemos logrado evitar que esto sea algo grave para los pacientes", aseguró.

EXPLICA. Mónica Villa ( Der.), directora médica del Hospital Infantil, explicó que el desabasto de un fármaco para tratar el cáncer se debe a un problema del laboratorio ante Copefris.