Descarta SFP indagatoria contra Robles

Cd. de México.

En opinión de Gómez, Robles no habría firmado contratos que la vinculen con las investigaciones que se han realizado sobre desvíos y triangulación de recursos con universidades privadas y empresas fantasma.



Ya han sido sancionados otros servidores públicos, recordó.



"¿La investigación podría llegar hasta Rosario Robles?", se le preguntó a la funcionaria en la Cámara de Diputados.



"Como Secretaria de Función Pública, como titular, te puedo decir que no, al día de hoy no, en este particular caso, ahí terminó, por eso se le sancionó a él", explicó Gómez sobre la sanción que se aplicó al vocero de la Sedatu, Gustavo Rodríguez, por la contratación de promocionales para la Cruzada Nacional contra el Hambre.



Ante la insistencia sobre si Robles era o no investigada, Gómez precisó que la Función Pública no investiga a personas en particular.



"Estamos investigando el hecho que nos fue presentado a la Función Pública. Se investiga el hecho del que ocasionó un daño a la nación y ese hecho nos lleva a una investigación y esa investigación nos lleva a determinar culpables", comentó, luego de participar en la instalación de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.



Gómez justificó que el titular de una Secretaría no puede tener conocimiento de todo lo que acontece en su dependencia, con miles de servidores públicos y delegaciones en las diversas entidades.



"Para eso tenemos oficial mayor, subsecretarios, por eso hay delegación de facultades", expresó.



La autoridad, añadió la funcionaria, llega hasta donde la norma da margen para las sanciones a los servidores públicos.



"La Secretaría de la Función Pública con marco normativo ha hecho un gran trabajo en la investigación de estos temas", celebró sobre el caso.