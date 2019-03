Descarta SCT ataque contra Moreno Valle

Ciudad de México.

Carlos Morán, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), descartó la posibilidad de que la caída del helicóptero en el que viajaban Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle, así como otros tres tripulantes, haya sido producto de un atentado.

El funcionario fue cuestionado sobre el tema, luego de que, en 2015 y 2018, helicópteros de las Fuerzas Armadas fueron derribados con lanzacohetes y en emboscadas del crimen organizado.

-¿Pudo haber sido un atentado contra el (ex) Gobernador?

-Diría ahorita que, en lo absoluto, no. No hay nada que nos muestre que hubiera habido una desintegración de partes del aparato. No hay que hubieran aparecido componentes en otro sitio que el del impacto.

Tras reconocer que la investigación técnica aún no ha arrojado resultados concluyentes, descartó la posibilidad de algún ataque.

"Nada que nos haga suponer que hubiera habido algún evento agresivo contra la aeronave. No lo tenemos ni nosotros ni los investigadores que estaban con nosotros en el proceso", indicó.

Morán recordó que personal de la Marina realizó revisiones en el lugar de los hechos, sin que se detectaran agentes explosivos.

"De salir algo, va a salir, va a salir con el concurso de todas las partes internacionales, yo tengo certeza de que no es el caso".

Por otro lado, el funcionario reveló que la aeronave salió del aeropuerto de Puebla hacia la casa del exdiputado local José Chedraui, lugar en el que habrían abordado la aeronave la extinta gobernadora y el senador Rafael Moreno Valle y su asistente, Héctor Baltazar.

"Salió de un jardín de una casa privada que se encuentra a poco menos de tres kilómetros", señaló.

-¿De quién era?

-(La casa) es de un empresario, de José Chedraui.

La SCT dio a conocer el audio de las 11 comunicaciones que supuestamente mantuvo el piloto del helicóptero, Roberto Coppe, con la torre de control.

De acuerdo con el audio, no se registró ninguna alerta previa a la caída de la aeronave.

Al presentar un reporte sobre la investigación del caso, Morán confió que los resultados de la investigación se puedan conocer este mismo año.

Transcripción del audio:

>A continuación se transcribe las horas y las comunicaciones entre el piloto del helicóptero y la torre de control:

20:34:17 helicóptero: torre Puebla buen día del extra Alfa bravo Óscar noviembre saliendo del triángulo por le eeh radio capital en la ciudad de México.

20:34:35 torre: bravo Óscar noviembre treinta veintisiete llamar a dos millas antes para cruzar la estación.

20:35:05 sin identificar: torre.

20:35:16 torre: bravo Óscar noviembre me copio.

20:35:20 helicóptero: perdónenos es que reencendimos el radio eh no te copie ahora nos encontramos eh a seis punto seis millas del aeropuerto eh y vamos por radio capital.

20:35:36 torre: bravo Óscar november con treinta veintisiete qnh sin tráfico llame cruzando sobre la estación.

20:35:40 helicóptero: treinta veintisiete sin tráfico te llamamos cruzando la estación bravo Óscar noviembre.

20:39:29 torre: bravo Óscar november ya pasó la estación.

20:39:49 torre: bravo Óscar november de torre.

20:40:08 torre: bravo Óscar november de torre.

20:40:54 torre: bravo Óscar november de torre.

20:41:28 torre: bravo Óscar november de torre.

20:42:01 torre: bravo Óscar november de torre.

20:43:02 torre: bravo Óscar november de torre.

20:44:01 torre: bravo Óscar november de torre.

20:44:59 torre: bravo Óscar november de torre.

20:46:47 torre: bravo Óscar november de torre.

20:49:11 torre: bravo Óscar november de torre.

En el audio se escucha que fueron 11 los intentos de contacto de la torre de control desde las 20:39 hasta las 20:49, en las que los pilotos del helicóptero XA-BON ya no respondieron.