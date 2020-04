Descarta Salud Tamaulipas medida recaudatoria con el doble no circula

Matamoros, Tam.

La secretaria de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, aclaró que dentro del "doble no circula", no habrá sanciones para la comunidad, ya que no es una medida de recaudación.

Explicó que la intención es disminuir la movilidad en las principales ciudades en donde se tiene el mayor número de casos de Covid-19 como es Matamoros, Reynosa, Tampico, Altamira, Madero, MAnte, San Fernando, Nuevo Laredo, Victoria y Río Bravo.

Comentó que los vehículos de aquellas empresas que son consideradas como esenciales, así como la de los trabajadores de las mismas podrán circular libremente considerando lo anterior, pero el resto de la población sí tendrá que acatar las disposiciones con la finalidad de evitar menos movilidad en dichos municipios.

Y reiteró que no es un programa recaudatorio, por lo que las autoridades estatales no impondrán multas a las personas que sean sorprendidas circulando en vehículos que no les corresponde el día, solamente son llamados de atención y amonestaciones.

El no circular aplica el lunes a placas con terminación 0 y 1; martes 2 y 3; miércoles 4 y 5; jueves 6 y 7; y viernes 8 y 9. Si la placa termina en letra se toma en cuenta el número anterior a la misma. Los sin placas no circulan.