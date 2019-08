Descarta Salud brote de cólera

Reynosa, Tam.- Afirman autoridades de Salud de manera tajante que en Reynosa no se ha registrado ningún brote de cólera y que de manera permanente están realizando labores de monitoreo a lo largo y ancho del municipio y hasta el momento no hay nada sobre el particular.

Las campañas epidemiológicas son permanentes y no se ha reportado ni un resultado positivo en los estudios que se han realizado, dijo Omar Nelson González Cepeda, jefe en la Jurisdicción Sanitaria IV.

Sin embargo, las medidas de prevención continúan continúan aplicándose de manera diaria.

Como parte de las acciones, se instalan isopos en los cárcamos de la ciudad a fin de detectar la presencia del Vibrio cólera pero hasta el momento los resultados han sido negativos, señaló el funcionario.

Asimismo, las recomendaciones dirigidas a la población en general siguen siendo las mismas, evitar consumir pescado y marisco crudos o mal cocidos para prevenir el padecimiento así como mantener vigentes siempre las medidas sanitarias como lavarse las manos con jabón antes de preparar alimentos y antes de comer.

¿QUÉ ES?

>El cólera es una infección intestinal provocada por la bacteria Vibrio cholerae y produce una potente toxina que se adhiere a las paredes de los intestinos y ahí es donde el organismo responde por medio de secreción de grandes cantidades de agua, lo que provoca una diarrea acuosa, vómitos y la posterior deshidratación a medida que los líquidos sales abandonan el cuerpo.