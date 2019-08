Descarta remake y abordar IMSS

Ciudad de México

Ni será grabada con los tiempos del IMSS (o en el IMSS) ni es la versión mexicana de "Grey's anatomy". El productor José Alberto Castro explica que su nueva serie, que se llama provisionalmente "Médicos", es una historia original que ha trabajado por ocho meses con su empresa de escritores llamada "Entre Líneas".

"Vi algunos de los memes —sobre su serie— y lo agradezco, vamos a tocar ciertos temas de la problemática que tiene nuestro sistema de salud y generar conciencia de que la salud también empieza en uno. México tiene un gran problema de diabetes y si no cambiamos nuestra alimentación o no nos ejercitamos, no cambiarán las cosas", dijo en entrevista .

La protagonista, Livia Brito, trabajará de la mano de actores como José Elías Moreno, Rodrigo Murray y Grettel Valdez e Isabel Burr.

UNIDAD DE URGENCIAS

"Livia se llamará Regina, es una internista que se hace cargo de la unidad de urgencias del hospital en un momento importante de su vida. Es un hospital que tiene similitudes en trabajo al Hospital de Nutrición, un hospital público pero para el que necesitas un estudio socioeconómico para poder acceder al servicio".

Las grabaciones comienzan este 19 o 20 de agosto y, si todo sale bien, comentó, el estreno sería el 11 de noviembre en horario estelar.

"La idea de hacer esta historia nació con base en el resultado que tuvimos con 'Por amar sin ley'; me gustó la idea de trabajar en un ámbito que nos permitiera tener actuaciones especiales".

Por ahora no hay fecha para grabar otra temporada de la serie protagonizada por David Zepeda, pero el productor señaló que le gustaría hacer un cruce de personajes, es decir, que los abogados aparezcan en la serie de médicos y viceversa.

"Estamos en pláticas con la empresa y el elenco; depende de la forma de programación de la empresa, esperemos que sea pronto".