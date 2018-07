Descarta Rakitic revancha

Hace 20 años, la selección de Francia venció a su similar de Croacia en la semifinal de la Copa Mundial de Francia 1998, pero el mediocampista croata Ivan Rakitic y sus compañeros descartan que el duelo del domingo sea una revancha.

Rakitic consideró que ya pasó mucho tiempo de ese partido, lo que le importa al cuadro "ajedrezado" actualmente es ganar el domingo y llevarse el trofeo a casa para enorgullecer a toda la población de su país.

"Solo tienes que mirar lo que está pasando en Croacia. Es increíble. No puedo describir con palabras, es impresionante. Esto no es solo de los 23 jugadores, son cuatro millones de personas. Somos muy afortunados, en cada partido sentimos esto", apuntó al diario español "As"..