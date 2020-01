Descarta problemas por fiebre porcina

El abasto de las empresas norteamericanas para la frontera no se ha afectado, normalmente es de estados más cercamos como Texas". Santiago González Cavazos, Central de Abastos

En Reynosa se mantienen los precios del pollo y hay abasto suficiente, pese al brote de fiebre porcina en China que ha afectado diversos productos.

En la frontera se consume pollo de Estados Unidos, principalmente de granjas cercanas de Texas: se importan alrededor de 35 a 37 toneladas semanales de Miguel Alemán a Río Bravo.

El producto nacional es casi nulo en la frontera, por la diferencia de precios, que oscilan en el interior del país entre 40 y 50 pesos el kilo, mientras que el de importación, que se vende en la frontera, cuesta 25 pesos.

Lo que más se consume en la frontera es pierna y muslo, por lo económico, le sigue la pechuga con hueso o sin hueso, el pollo entero difícilmente se consume por las familias.

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos, comentó que se tienen números distintos al Gobierno Federal, ya que el 60 por ciento de lo que se consume en el país es producción nacional y el 40 por ciento es de importación.

"El producto nacional se vende en el interior del país, no llega a la frontera por el diferencial de precios y el basto de las empresas norteamericanas para la frontera no se ha afectado, normalmente es de estados más cercamos como Texas, no hemos tenido ningún problema", dijo.

PANORAMA NACiONAL

Comentó que el pollo nacional se consume más para el sur, que es el pollo entero y amarillo para asaderos o rosticerías, mientras que las alas y pechuga se cotizan más baratas nacionales que de importación.

"El mercado de Estados Unidos no presenta ningún problema; se pudiera presentar un fenómeno que se disparare el requerimiento de Estados Unidos hacia Asia y tener algún ligero incremento en el precio, pero no escandaloso", recalcó.

Actualmente los precios están normales, ya que están entre 20 a 25 pesos que es considerado un precio normal, pero depende el canal de distribución ya que hay negocios que dan con valor agregado hasta los 35 pesos como preparado para asar.

DATO FEDERAL

Sin impacto en México

- A raíz del brote de la fiebre porcina en China, donde hubo "una matanza muy grande de cerdos", se pensó que eso tendría efecto en la demanda de pollo, "pero no ha tenido ningún impacto en el mercado nacional".

- La Secretaría de Economía Federal informó que México consume alrededor de cuatro millones 10 mil toneladas de pollo al año.

- De ese consumo, un 86 por ciento es de producción nacional.

- El 12% son las importaciones de Estados Unidos (principalmente de pierna y muslo), que son libres de impuesto de arancel debido al Tratado de Libre Comercio.

- La tercera, correspondiente a 2% –menos de 100 mil toneladas-, proviene de Brasil y Chile, de donde se exportan básicamente pechuga y alas.

En Reynosa se consume pollo de Estados Unidos, de importación y casi nada de producción nacional.