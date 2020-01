Descarta Presidente entregar concesiones por litio

NOTICIAS RELACIONADAS Descubren litio; llega inversión

Cd. de México.

"Vamos a esperar, por lo pronto no estamos entregando concesiones, estamos revisando el uso que se le está dando a las concesiones que se otorgaron, porque fue excesivo lo de la entrega de concesiones sobre todo para la minería, se llegaron a entregar 90 millones de hectáreas de concesión, el 40 por ciento del territorio nacional, un exceso".

Además, el Mandatario pidió a la Secretaría de Economía informar sobre los términos de la explotación.

"Estamos revisando todo esto y muchos están devolviendo las concesiones porque también se condonaban los pocos impuestos entonces se podía tener la concesión y no se pagaba nada y como no hay condonación de impuestos pues ya esa especulación ya no se puede llevar a cabo", agregó.