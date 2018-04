Descarta ‘Pato’ problemas con Mohamed

Aunque reconoció que le enoja haber perdido el puesto como titular, el mediocampista Carlos Sánchez aseguró que no tiene problemas personales con el director técnico Antonio Mohamed.

De hecho, admitió que con el paso de los partidos ha entendido la estrategia del “Turco” y los cambios que hace en la alineación.

“Nunca tuve un tema personal con el ‘Turco’, a veces uno no entiende, pero a medida que van pasando los partidos uno entiende la táctica. Uno tiene que estar a la altura, enoja, pero uno trata de sumar”, comentó hoy en conferencia de prensa.

Sánchez ha sido titular sólo en cuatro partidos de Liga y en otros siete entró de relevo. El sábado pasado contra el Pachuca marcó su primer gol en el torneo.

“No estoy para demostrar, estoy para ratificar y capaz que él está buscando otro tipo de juego. Yo quiero tratar de sumar, yo me muero día a día por estar”, señaló.

“El Pato” tiene contrato hasta diciembre de este año y su deseo es cumplirlo, de hecho, no cierra la puerta a una renovación.

“Quiero cumplir mi contrato y si se da la renovación bienvenida sea”, comentó.

Sánchez reconoció que la directiva no ha tratado el tema con su representante.

“No me lo han transmitido el deseo de que siga o no, es difícil, porque yo quiero jugar no me siento suplente, pero siempre trabajo para ser titular”, dijo.

“Se valorará en junio o en diciembre cuando se verá mi futuro, hoy trabajo para ser titular y cumplir con el técnico, tratar de sumar donde me toque sea en la banca o en la tribuna”.