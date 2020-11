Descarta PAN alianza partidista para el proceso 2020-2021

Cd. Victoria, Tam.- El Partido Acción Nacional descartó por el momento la realización de una alianza con otros partidos para el proceso electoral 2020-2021, al menos en Tamaulipas bajo el supuesto que propuso el dirigente priista, Edgardo Melhem Salinas, dio a conocer esta semana, aunque reconoció que no se descartaba una alianza parcial en el resto del país.

"Se ha venido presentando en las últimas semanas, en los últimos días, esta situación nosotros obviamente tenemos esta cordialidad con los otros presidentes de otros partidos pero no tenemos un diálogo... todavía no tenemos algo asentado, no es algo que nosotros tengamos ahorita ni presionando ni importando en este momento", mencionó el dirigente estatal del PAN, Luis René Cantú Galván, "es algo que se está viendo a nivel nacional, nosotros estamos enfocados en atender a la ciudadanía y ver los resultados que se merecen como hoy que se tienen grandes resultados de un gobierno emanados de Acción Nacional".

Cantú Galván indicó que el dirigente nacional panista, Marko Cortés Mendoza, había considerado una alianza electoral en 75 distritos federales con el PRD, sin embargo, Tamaulipas quedaría fuera de esta posibilidad, "sí he tenido alguna plática -con Edgar Melhem- viendo el panorama electoral... Pero realmente es un diálogo más que todo de cordialidad, de apreciación sobre lo que estamos viviendo y ver cómo como ciudadanos podemos sacar adelante a nuestro estado de la cacería que quiere tener la Cuarta Transformación -el partido de Morena- ante nosotros acá en Tamaulipas".