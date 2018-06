Descarta Paco Gabriel sanciones a jugadores

Cancún, México.

"No... acuérdate que lo dijimos, que era cuando pudieran ir llegando. Hoy (martes) llegaron cuatro y mañana (miércoles) van a llegar otros. Tienen que hacer exámenes físicos, estratégicos y demás", aseguró Gabriel de Anda fuera de entrevista.

¿Entonces, no tiene ninguna penalización lo de ayer, que no se presentaron los jugadores?

"No", respondió el dirigente del Guadalajara, también, fuera de grabadora.



El lunes estaban citados 14 futbolistas y este martes el resto de la plantilla, pero nadie asistió, ya que están inconformes con el manejo que la directiva rojiblanca le ha dado a la continuidad del técnico Matías Almeyda.



Sólo asistieron este martes a las pruebas los cuatro refuerzos que tendrá el equipo, como Mario de Luna, Alejandro Zendejas, Miguel Ponce y Raúl Gudiño.



Paco Gabriel ha manejado un perfil bajo en sus estancia en el Draft de Cancún. El lunes por la tarde llegó y de inmediato se subió a su habitación y no se dejó ver en ninguna otra ocasión. Por la noche, cenó con Duilio Davino, directivo del Monterrey.



Este martes, de igual manera ha decidido estar alejado del lobby y de los reflectores. Ha preferido trabajar en un café del hotel, el cual está ubicado en un sitio con poca afluencia.