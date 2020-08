Descarta Obrador pelear con Conago

Ciudad de México.

Pese a los reclamos, exigencias y hasta condicionamientos de los gobernadores, el Presidente López Obrador aseguró que se reunirá la próxima semana con los mandatarios estatales, pero no para pelear.

Confirmó que acudirá a la sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que se realizará el miércoles 19 de agosto en San Luis Potosí, pero pidió bajar las expectativas a quienes apuestan a que habrá un encontronazo.

"Va a ser el miércoles en San Luis Potosí y se está definiendo la agenda. No nos vamos a pelear, si no ¿a qué voy? Vamos a dialogar y a buscar alternativas a los problemas en beneficio de la gente", señaló.

"No vayan a crear ustedes muchas expectativas, que piensen que va a haber un encontronazo. No, no va a ser así, es un diálogo constructivo. Se está haciendo la agenda de manera conjunta".

El pasado lunes, 10 gobernadores de la Alianza Federalista condicionaron su asistencia a que se incluyan en el orden del día los temas que a ellos les interesan.

La postura fue respaldada por los mandatarios de los estados de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Colima, Aguascalientes y Michoacán, quienes anunciaron que este fin de semana enviarán una carta a la Conferencia con la lista de temas y acuerdos que deben ser considerados en la reunión con el Presidente.