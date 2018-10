Descarta Morena aliarse al tricolor

Hay que ver qué dicta el Comité Ejecutivo Nacional, ellos a nivel nacional lo tienen que ver a parte y nosotros en lo propio aquí en el estado haremos las sugerencias . Eduardo Abraham Gattás Báez, excandidato a la Presidencia Municipal por Morena

Cd. Victoria, Tam.- El excandidato a lade Ciudad Victoria por la coalición ´Juntos haremos Historia´, Eduardo Abraham Gattás Báez, descartó que el partidopudiera ir coaligado o en alianza con el Revolucionario Institucional en la elección de diputados locales del próximo año, no obstante consideró posible una alianza con el Partido del Trabajo y Encuentro Social.

"Tanto como ver una alianza con el Revolucionario Institucional no la veo ahorita, dependiendo lo que dicte nuestro Comité Ejecutivo Nacional del partido, pero estamos abiertos", cabe recordar que militantes del Revolucionario Institucional participaron en el pasado proceso electoral en candidaturas y la organización de campañas por parte de la coalición integrada por Morena, PES y PT, algunos de ellos sin renunciar a su militancia tricolor.

En cuanto a partidos como el PRD y Movimiento Ciudadano que en pasados procesos electorales han ido coaligados con la izquierda pudieran considerarse para formar un bloque opositor en las próximas elecciones en las que se eligen 22 diputados por mayoría y 14 por representación proporcional, "hay que ver qué dicta el Comité Ejecutivo Nacional, ellos a nivel nacional lo tienen que ver a parte y nosotros en lo propio aquí en el estado haremos las sugerencias".

Gattás Báez que en 2018 participó como candidato de Morena por la alcaldía de Victoria y en 2016 por el PRI para diputado local por el XIV Distrito, descartó buscar una candidatura en el proceso electoral 2018-2019 y dijo esperar ser llamado para sumarse al Gobierno de Transición encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

"Yo no me veo ahorita en este proceso electoral en la boleta, vamos a esperar a ver si nos invitan a formar parte de este Gobierno, no hay listas, no hay nada como lo han mencionado, pero estamos esperando que nos inviten", el político y empresario local se ha mantenido cerca del equipo de Transición pero aclaró que formalmente no ha sido llamado para formar parte de este.