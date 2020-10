Descarta Mesa de Seguridad ataques de bandas delictivas

Cd. Victoria, Tam.

La coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia Victoria, Josefina Guzmán Acuña, descartó la posibilidad de que una o varias bandas estén dedicadas al robo a casa-habitación en esta localidad, ello al no contar con indicios que demuestren esa posibilidad a pesar de una serie de publicaciones que se han compartido de manera anónima a través de las redes sociales.

"Cuando las personas nos preguntan ´¿es cierto esto?´ La realidad es que si no hay una denuncia en el 911 o en la Fiscalía nosotros como Mesa de Seguridad no podemos salir a decir qué es cierto y qué no es cierto, el llamado que queremos hacer a las personas es que llamen al 911 para nosotros poder dar seguimiento y poder dar certeza", y agregó que "a veces pensamos que el dar una información en redes sociales sin nombre, sin apellido, sin lugar, creemos que con eso estamos contribuyendo a denunciar, pero ese no es el camino correcto".

Señaló que el Observatorio Ciudadano Tamaulipas y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sí han observado un incremento en robos patrimoniales en la capital tamaulipeca, 298 robos a Casa-Habitación del primero de octubre de 2019 al 30 de septiembre del 2020; esto representa una tasa del 88,99 por cada cien mil habitantes contra una tasa estatal de 43 y una nacional de 54.

En otros indicadores como robo con Violencia, a Vehículos, a Negocio y a Transeúnte, Victoria se encuentra por debajo de la media nacional, "sí ha habido robos, siempre los ha habido, no tenemos un aumento significativo ni las carpetas ni las llamadas al 911 pero sí tenemos muchas denuncias en redes sociales", esta localidad se encuentra en cuarto lugar estatal en incidencia de Robo a Casa-Habitación después de Reynosa, San Fernando y Ciudad Madero.

En cuanto a robo con Violencia dijo que en el último año se han registrado 386 carpetas de investigación las cuales abarcan todos los delitos de tipo patrimonial, "no es que tengamos evidencia de que hay bandas de delincuentes atracando la ciudad sino más bien personas que están viendo oportunidades para cometer delitos, personas que a lo mejor van bajo influjos de ciertas sustancias psicotrópicas, ilícitas, que pueden estar cometiendo delitos".