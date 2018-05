Descarta Meade haya un plan B

Ciudad de México. Con el cobijo de Antorcha Campesina, el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, advirtió desde Puebla que no hay planes alternativos en la carrera por Los Pinos.

El abanderado del PRI sostuvo que aún hay tiempo suficiente para llamar a los mexicanos a que lo respalden.

"No tengan ninguna duda, en Puebla estamos aquí para ganar, no hay plan B, no hay C, no hay acuerdos, no hay componendas", afirmó el candidato en la parte final de su mensaje.

Meade refirió que faltan aún 58 días para salir y convencer a la gente de que voten por todos los candidatos del PRI.

Explicó que en ese lapso deben mostrar esfuerzo y unidad para tocar puertas y salir a convencer de que el futuro seguro para el País es el que ofrece en su campaña por la Presidencia de México.

"Tenemos 58 días para redoblar esfuerzos, tenemos 58 días para convencer y tenemos 58 días para el primero de julio ganar, cuento con ustedes", arengó Meade.

Llamó a los asistentes a que en Puebla voten en una fórmula de "6 de 6", para que emitan su sufragio a su favor para la Presidencia de México, pero también respalden a Enrique Doger por la Gubernatura y por el resto de los candidatos.

"En Puebla les vamos a ganar la batalla a los que nos quieren dividir, les vamos a ganar la batalla a los que tienen riesgo en su propuesta, les vamos a ganar la batalla a los que no han podido resolver el problema de la seguridad", dijo.

"Le vamos a ganar la batalla a quienes prometen lo que saben no van a poder cumplir y vamos a ganar la batalla el primero de julio", añadió.

El candidato del PRI insistió en que no quieren reelecciones escondidas, ni liderazgos que se conocen más en Polanco que en Puebla, en alusión a Martha Erika Alonso, candidata del PAN, y Miguel Barbosa, de Morena, ambos por la Gubernatura.