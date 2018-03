Descarta Mancera las torres frente a CU

Durante esta Administración, no será permitida la construcción de tres torres que afecten el paisaje de Ciudad Universitaria, aseguró el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

"Al menos en mi administración no se va permitir ninguna construcción ahí que no estemos totalmente en sintonía con Ciudad Universitaria, eso es definitivo", afirmó Mancera.

"El Secretario de Desarrollo Urbano, Felipe de Jesús Gutiérrez, tiene la instrucción y habrá diálogo con los constructores".

El Jefe de Gobierno indicó que pese a que haya autorización no se va permitir la edificación del complejo Be Grand.

"No vamos afectar de ninguna manera el paisaje universitario, no lo vamos a permitir, haya o no haya autorización, no lo vamos a permitir de ninguna manera", sentenció.

Sin embargo, la suspensión de la obra, por tiempo indefinido, podría ser impugnada por Be Grand los próximos diez días.

Respecto a ésto, la constructora indicó que emprenderán las acciones legales correspondientes y que algunos trabajos deberían continuar.

"Si hay un litigio y en el litigio nos vencen eso ya será otra cosa", reconoció Mancera, durante su reporte matutino.

En lo que respecta a la delincuencia en el campus central de la UNAM, Mancera recalcó que mantiene comunicación con el Rector de la UNAM, Enrique Graue, para coordinarse en el combate al narcomenudeo.