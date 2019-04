Descarta López Obrador restablecer pago de tenencia

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se vaya a revivir el cobro de la tenencia y aseguró que no habrá nuevos impuestos, como planteó el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera.

"No hay aumentos de impuestos, ni hay impuestos nuevos, los compromisos se cumplen", afirmó en su conferencia mañanera.



"Digo esto porque ayer se dijo que se va a restablecer el impuesto de la tenencia, eso no es cierto, eso quisieran nuestros adversarios, se van a quedar con las ganas. No hay aumento de impuestos ni impuestos nuevos".



Ayer, el funcionario de SHCP y legisladores propusieron retomar cobro de impuestos como la tenencia de vehículos y fortalecer el cobro del predial con el objetivo de superar los bajos niveles de recaudación de los últimos años.



Además, durante el segundo Foro de Legisladores en Materia Hacendaria también se planteó revisar el pacto fiscal para fortalecer las haciendas públicas locales.