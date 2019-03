Descarta López Obrador 'línea' en elección de Ministra

Cd. de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Yasmín Esquivel haya sido elegida para ocupar una vacante de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aseguró que no hubo "línea" en su nombramiento.

"Me da mucho gusto que el Senado la haya elegido para ocupar ese cargo honroso, ser integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una mujer con preparación, con méritos, egresada de la UNAM, de la Escuela de Derecho, con maestría, con doctorado. Se ha desempeñado en cargos también relacionados con el Poder Judicial, con áreas de administración de justicia y celebro que se haya decidido por ella de manera democrática", dijo.

"Quiero decirles también, porque todavía hay la idea de que el poder de los poderes es el Ejecutivo y el Presidente, quiero decirles que esto ya cambió. No hay línea, la línea es que no hay línea. Yo envío, como lo establece la ley, las propuestas al Senado, les advierto en algunos casos, inclusive a los que voy a proponer, cuando los invito, les digo: te voy a proponer, pero no me voy a meter, van a ser los legisladores, como lo establece la ley, los que van a decidir, si aceptas así, adelante".

En su conferencia de prensa mañanera, el Mandatario destacó que nunca ha tenido un preferido o preferida a la hora de enviar propuestas de ternas.

Asimismo, descartó que haya un conflicto de interés respecto al esposo de Esquivel, el empresario José María Riobóo, pues él no ocupa un cargo en el Gobierno.

"(Riobóo) no tiene ningún cargo aquí y sí me ha ayudado mucho. Es ingeniero con mucha capacidad profesional, es de los mejores estructuristas del País, independientemente de si gusta o no gusta, si cae bien o no cae bien, lo conozco porque fue quien hizo el proyecto para los segundos pisos", puntualizó.