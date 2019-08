Descarta La Volpe respetar las jerarquías

Ricardo La Volpe advirtió que echará mano de la cantera para reemplazar a cualquier jugador que no esté respondiendo.

En este arranque de Liga y Copa, el estratega del Toluca ha percibido un cambio de actitud en algunos futbolistas, por lo cual, dijo, no se fijará en nombres ni jerarquías a la hora de buscar su once ideal. "Yo soy un técnico que si mañana Canelo, Pardo o alguien no funciona, para eso estoy trabajando con ellos (los jóvenes)".