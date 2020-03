Descarta la SSA emergencia por el coronavirus

Ciudad de México.

Ante los pronunciamientos que ha hecho tanto la Cámara de Diputados como el Senado en exhortar al gobierno federal en implementar mayores medidas para contener el coronavirus y de declarar el estado de emergencia, Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción de la Salud, aseguró que no hay elementos para declarar este estado y afirmó que se han aplicado las medidas necesarias desde el 3 de enero, además de que pidió calma a los legisladores y no caer en la desinformación.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario indicó que el gobierno federal tiene identificado el plan técnico de restricción de eventos cuando sea necesario, pero, indicó, que éste se hará cuando se den las condiciones y acoplado a la realidad epidemiológica; además se hará de manera ordenada.

"Ambas cámaras han hecho sendos pronunciamientos, en el caso de la Cámara de Diputados de manera formal, por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en donde exhortan a la Secretaría de Salud (Ssa) y el consejo de Salubridad en general de declarar el estado de emergencia. Hemos explicado múltiples veces porque no hay criterios para declarar el estado de emergencia sanitaria pero además, nos exhortan a la Ssa a hacer exactamente lo que venimos haciendo desde el 3 de enero".

"Insisto en expresar mi respeto para los legisladores y al Congreso de la Unión, pero afortunadamente lo que piden que hagamos ya se ha venido haciendo, entonces la respuesta es muy simple, es lo que hemos venido haciendo".

López-Gatell señaló que el miedo que puedan tener dirigentes políticos puedan llevar a una situación no adecuada de cancelación, anticipaciones de eventos sin una base técnica y que podría ocasionar un desgaste económico y social, y que afectaría la intervención de salud pública.

TODO ESTÁ CONTEMPLADO

"Hemos dicho desde el inicio que en el plan técnico de respuesta tenemos contempladas las posibles posposiciones, reducciones o cancelación de eventos, pero no es saludable que se haga sin una base técnica porque empiezan a proliferar las cancelaciones y las repercusiones no son sólo las económicas y sociales que derivan de eso, sino que desgastan las intervenciones de salud públicas.

"Si estas intervenciones se hacen demasiado pronto, lo único que ocurre es que se aplican cuando no sirve y cuando hay que aplicarlas, ya hay un desgaste económico y social que hace que no se puedan aplicar. Entonces pedimos, hacemos una llamada a la calma en ese sentido, reiteramos, insistimos en que tenemos perfectamente identificado el plan técnico de que podría ser útil de restricción de eventos públicos, pero no hay que hacerlo de manera desordenada y sin que esté acoplado a la realidad epidemiológica, debe de hacerse cuando es adecuado".