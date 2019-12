Descarta la PJE alta incidencia de feminicidios

Si le llamamos homicidio de mujeres tampoco tenemos una gran incidencia, sólo casos aislados como el de ayer allá en Reynosa . Horacio Ortiz Renán, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- En la última semana hubo una alarma generalizada a través de las redes sociales por supuestos casos de personas del sexo femenino desaparecidas en la entidad, en ese sentido el presidente del Poder Judicial del Estado, Horacio Ortiz Renán, aclaró que en esta entidad no hay una alerta por la alta incidencia de feminicidios o de crímenes de odio en contra de la mujer.

"No hay una gran incidencia de feminicidios, un solo caso sí es para preocuparse, pero que sea una tendencia que nos obligue a emitir una alerta de género no es necesaria todavía", recordó que la última semana se presentaron tres casos de desaparición de mujeres en la ciudad de Reynosa en donde lamentablemente una persona ya fue localizada sin vida, "son casos que al menos en el Poder Judicial no los tenemos registrados, así como una tendencia que nos obliguen a actuar en una determinada situación".

No obstante, el magistrado Ortiz Renán mencionó que los jueces de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de Tamaulipas se encuentran preparados para atender a los posibles casos desde la perspectiva de género; cabe mencionar que pueda para ser tipificado como delito de Feminicidio, el homicidio en contra de una mujer debe de implicar agravantes como violencia sexual, lesiones o mutilaciones infamantes, antecedentes de violencia familiar o haya existido alguna relación sentimental, afectiva o de confianza, entre otras.

"Si le llamamos homicidio de mujeres tampoco tenemos una gran incidencia, sólo casos aislados como el de ayer allá en Reynosa", y agregó, "la rama Familiar es donde ha habido mucho trabajo, ha crecido exponencialmente todos los días, acabamos de inaugurar tres juzgados familiares más, uno en Reynosa, uno en Nuevo Laredo y uno en el sur del estado".