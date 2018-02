Descarta Kelly que Trump extienda protección para dreamers

Kelly señaló que Trump no podría extender más allá del 5 de marzo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) -que protege a los migrantes indocumentados que entraron a Estados Unidos siendo menores de edad-, de acuerdo con el diario The Washington Post.



"No estoy seguro de que el Presidente tenga la autoridad", afirmó el jefe de Gabinete a un grupo de periodistas.



Además, descartó que Trump le pida al Congreso buscar una solución a corto plazo en caso de no pactar la protección a migrantes.

"Lo que los hace actuar es la presión", dijo sobre los legisladores, que el 8 de febrero tienen un límite para presentar una ley de gastos.



En octubre, Trump ordenó terminar el programa que protege a 690 mil dreamers -el 79 por ciento de ellos de origen mexicano- y exigió al Congreso que hallara una solución.



El Presidente propone abrir la vía a la ciudadanía para los "dreamers" a cambio de financiamiento para el muro fronterizo y terminar con los programas de "lotería" de visas y migración familiar. De este último dependen el 99.9 por ciento de las solicitudes aplicadas por mexicanos.



Trump utilizó su discurso del Estado de la Unión para respaldar un plan que legalizaría el estado de 1.8 millones de soñadores, más que el número real de jóvenes inmigrantes actualmente protegidos por DACA.



Kelly dijo que el respaldo de Trump a la legalización de un grupo más grande de inmigrantes era algo que nadie esperaba.



La diferencia entre (690 mil inscritos) y los 1.8 millones era la gente que algunos dirían que tenían demasiado miedo para inscribirse, otros dirían que eran demasiado perezosos, y no se inscribieron".



Sin embargo, Kelly dijo que los "dreamers" no serían una prioridad para la deportación, incluso si la protección expira antes de que el Congreso estadounidense logra un acuerdo para protegerlos.



Mientras un inmigrante en Estados Unidos no tenga antecedentes penales, señaló, es probable que permanezca fuera del alcance de las autoridades durante mucho tiempo.