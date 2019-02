Descarta ´Joaco´ solicitar licencia

Cd. Victoria, Tam.

El diputado local del PAN por el Distrito 20 de Ciudad Madero, Joaquín Antonio Hernández Correa, adelantó que no solicitará licencia a su cargo para salir a pedir el voto ciudadano para la jornada electoral este dos de junio, aclaró que la Ley Electoral del Estado le permite continuar en funciones y ser candidato de Acción Nacional.

"La ley me permite continuar en el cargo, hubo compañeros que en la elección pasada lo hicieron, no es algo ilegal, no es algo que vaya en contra o detrimento del presupuesto porque ultimadamente es un salario que se está devengando y que creo que hasta el momento he hecho eso, devengarlo con toda la responsabilidad del caso".

Hernández Correa por el Distrito 20 de Madero, Noemí Estrella Leal por el Distrito 13 de San Fernando y Glafiro Salinas Mendiola por el Distrito 03 de Nuevo Laredo y la zona ribereña, serán los tres diputados locales del partido blanquiazul que podrán competir en este proceso electoral para ser reelegidos para un período más de sólo dos años, por lo que la siguiente elección del Congreso local se empatará con la elección de ayuntamientos y diputados federales de 2021.

"Continuaremos viniendo los días de sesión que son los miércoles, ese día respetaré la veda que debe tener el cargo como diputado y los demás días sí actuaremos en la campaña", sin embargo el político maderense recordó que es muy temprano para hablar sobre el proceso electoral.

Será a finales de marzo y principio de abril cuando se llevarán a cabo los registros de candidaturas ante el Instituto Electoral de Tamaulipas y entre el 15 de abril y el 29 de mayo serán las campañas electorales.

"La garantía la da el pueblo, la verdadera encuesta es el día de la elección, siempre veré cualquier tipo de elección con la seriedad del caso, sea como sea y aun así la trayectoria de los candidatos sea distinta o experiencia poca pero debe de ser vista con bastante seriedad", puntualizó.