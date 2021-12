Descarta INE financiamiento ilícito en campañas 2021

Cd. Victoria, Tam. - La vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, Olga Alicia Castro Ramírez, descartó que en el pasado proceso electoral se haya detectado casos de financiamiento ilícito en campañas, tal y como diferentes actores políticos han señalado en contra de alcaldes y diputados emanados del partido de Morena los cuales se hallan en funciones desde el pasado primero de octubre.

"Hay dos aspectos que principalmente se sancionaron en campaña, uno que no reportaron a tiempo y otro que efectivamente detectamos gastos que no los reportaron, y esa fue la causa de las sanciones, pero que hayamos detectado que viniera de fuente ilícita no, nosotros no tenemos al menos ese registro de que pudiera venir de fuente ilícita", y agregó, "tampoco tenemos algún elemento que se nos haya presentado, que se nos haya puesto a la vista para poder objetivamente iniciar alguna investigación".