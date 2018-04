Descarta INE contratiempos. Avanza notificación para casillas

Hasta ahora no tenemos nada que lamentar mucho menos decir que se obstaculiza el trabajo del Instituto Nacional Electoral . Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, vocal ejecutivo de la Junta local del INE

Cd. Victoria, Tam.- A pesar de las situaciones de riesgo que privan en varias partes del estado se ha logrado un avance del 70 por ciento en la notificación de los 340 mil 137 los ciudadanos que resultaron insaculados de la lista nominal de electores, pese a esto el vocal ejecutivo de la Junta local del, Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, indicó que los capacitadores electorales tienen indicaciones de suspender su tarea si se vieran envueltos en una situación de riesgo.

Son mil 330 capacitadores/asistentes electorales quienes llevan a cabo la tarea de notificación y capacitación de los ciudadanos que habrán de fungir como funcionarios de casilla el primero de julio próximo, “tienen un seguro de vida, están asegurados y tienen toda la protección del instituto bajo cualquier circunstancia”.

No obstante Trujillo Trujillo apuntó que existen zonas residenciales en donde se les está restringiendo el acceso para notificar a los posibles funcionarios de casilla, “son las clases privilegiadas las que no permiten el acceso a nuestros capacitadores en aquellos lugares que son cotos con vigilancia cerrada”.

Asimismo en otros domicilios se les niega el acceso debido al temor que prevalece entre la población en general, a pesar de estas situaciones el vocal ejecutivo en Tamaulipas consideró que el proceso electoral se encuentra garantizado ya que los hechos violentos que se han venido registrando no tienen relación con las autoridades electorales (INE o Ietam) o la misma ciudadanía.

“Hasta ahora no hemos tenido ninguna dificultad, hasta ahora no tenemos nada que lamentar mucho menos decir que se obstaculiza el trabajo del Instituto Nacional Electoral, por eso apostamos que se abran todas las casillas y la ciudadanía podrá participar”, finalmente Eduardo Manuel Trujillo recordó que en procesos electorales pasados no se han tenido que suspender las votaciones, o las campañas electorales en Tamaulipas, a causa de la inseguridad.