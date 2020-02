Descarta IMSS aplicar tope de SCJN a pensiones

Cd. de México.

En consecuencia, dijo, el Seguro Social continuará realizando el cálculo del pago de pensiones a la llamada "generación de transición" con un tope de hasta 25 salarios mínimos y no sólo 10, como refirieron los juzgadores. "Nosotros vamos a seguir calculando las pensiones en 25 salarios mínimos como se ha hecho en los últimos años", afirmó en la conferencia mañanera. Explicó que, el criterio establecido por los Ministros, sólo es de aplicación para los jueces y no para las instituciones de seguridad social. "La Corte estableció un criterio para sus juzgados, no para las instituciones de seguridad social", señaló Robledo.

REFORMA publicó hoy que la reducción del límite máximo del cálculo de la pensión de 25 a 10 salarios mínimos aplica solo para los trabajadores que están en algún litigio por el cálculo de su pensión. Es decir, de acuerdo con especialistas, este tope determinado el 24 de enero por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el momento no es una jurisprudencia de aplicación general.