Descarta impunidad tras caso Río Bravo

Si descubrimos que hubo errores o exceso de la fuerza se aplicará la ley, se está llevando a cabo una investigación, y no habrá tregua con los violentos". Francisco García Cabeza de Vaca gobernador Tamaulipas

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reiteró que no habrá tregua contra los funcionarios públicos o elementos de seguridad que actúen bajo intereses privados o que no abonen al bienestar común.

Esto luego de que fuera abordado sobre el actuar de Policías Estatales en un tiroteo de Río Bravo el fin de semana, donde un ingeniero de 23 años, oriundo del municipio, perdió la vida.

"Se están haciendo todas las investigaciones correspondientes, aquí no habrá impunidad; si descubrimos que hubo errores o exceso de la fuerza se aplicará la ley, se está llevando a cabo una investigación y no no habrá tregua con los violentos", agregó.

Los familiares del joven han señalado a los uniformados de incluso modificar la escena del crimen para inculpar al fallecido de actividades ilícitas.

Afirmó el mandatario que en la zona fronteriza de Tamaulipas se continuará aplicando la misma estrategia de seguridad, sin modificaciones, más allá de incrementar la coordinación con elementos de la Guardia Nacional, federal y ministerial.

HAY COORDINACIÓN

Cabeza de Vaca expuso que la estrategia de seguridad que se ha implementado hasta el momento durante su gestión ha dado resultados positivos, aunque reconoció que puede haber errores.

"Todas las estrategias son perfectibles, ahorita el gobierno federal está haciendo lo propio pero nosotros solo hablaremos de nuestro trabajo porque es el que podemos mejorar.

"Insisto, si alguien de parte de nuestra autoridad viola las reglas tendrá consecuencias, es parte de lo que se establece en las leyes, seguramente serán los menos pero aplicaremos todo el peso", advirtió.