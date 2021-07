Descarta Herrera legalidad de criptomonedas en México

"Las criptomonedas están prohibidas para su utilización en el sistema financiero. No hay nada que se prevea que vaya a cambiar en el futuro cercano", aseguró durante el Tercer Reporte de Seguimiento Intensificado de México ante Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI).

Debido a su característica especulativa y uso con fines ilícitos, las criptomonedas no son ni serán activos legales en México, aseguró el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera.

Explicó que las monedas emitidas por bancos centrales están alineadas con la trayectoria mundial de menores transacciones en efectivo y el avance tecnológico.

"Efectivamente en tecnología (las criptomonedas) están influidas por elementos muy innovadores que deberíamos buscar como adaptarlos al sector financiero", dijo.

No obstante, aseguró que las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum no cumplen con las características de una moneda, por lo que no pueden ser legales.

"Una moneda tiene tres características: unidad de medida, medio de cambio y reserva de valor, y claramente no son reserva de valor.

"Las criptomonedas son activos especulativos por sus variaciones y no son medio de cambio porque un porcentaje muy alto está asociado a operaciones ilegales porque no hay trazabilidad", afirmó

Por otro lado, en la conferencia se destacó el avance de México en siete recomendaciones ante el GAFI para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, luego de que en diciembre de 2020 se solicitara su recalifiación.

Desde 2019, México debe reportar avances ante GAFI en 40 recomendaciones sobre el sistema financiero.

En diciembre de 2020, de las 40 recomendaciones había 24 cumplidas o parcialmente cumplidas.

De las 16 faltantes, se solicitó una revisión de siete ante el organismo internacional, refirió Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Luego de un proceso de revisión, se llegó a ochoc recomendaciones cumplidas de manera total y 22 mayoritariamente cumplidas, por lo que 30 están en un estándar de buena calidad, afirmó Nieto.