Descarta Henry Martín bajar los brazos

Ciudad de México

Para Henry Martín, las opciones de ser mundialista no acabaron tras el silbatazo contra Bosnia y Herzegovina.

El delantero del Tricolor advirtió que no bajará la guardia, consciente de que sobran casos de futbolistas que van de último minuto a una Copa del Mundo.

“No bajar los ánimos de pensar que porque la lista ya está dada o hecha, pensar que ya estás fuera. Al final siempre de último momento uno se puede colar.

“Sabemos que (Juan Carlos Osorio) tiene una base, pero faltan algunos meses y no sabemos lo que pueda pasar. Enfocarnos en hacer las cosas bien cada quien en su club y él es el que va a decidir. Siempre me he visto ahí (en Rusia), es mi sueño estar ahí”, expresó Martín a su llegada a la Ciudad de México.

No la tiene fácil. Javier Hernández, Raúl Jiménez y Oribe Peralta pintan para ocupar las plazas de centrodelantero.

El futbolista surgido en el Mérida no decae en su intento. En el Mundial anterior, Javier Aquino y Miguel Ponce se metieron de último momento tras las bajas por lesión de Luis Montes y Juan Carlos Medina.

“Habló (Osorio) con todos y nos dijo que nos va a seguir observando, tenemos que hacer las cosas bien, el cuerpo técnico es bastante abierto y se puede platicar con ellos”, expresó.

“Ni tan cerca ni tan lejos (el Mundial), está aquí ya a cinco meses y esperemos que podamos colarnos”.

Henry tiene dos partidos, ambos de corte amistoso, en el proceso camino a Rusia. El futbolista del América espera ser una de las sorpresas cuando a inicios de mayo el Tricolor anuncie la prelista.