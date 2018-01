Descarta Garza tener ofertas por Gignac

El delegado deportivo del cuadro felino descartó que el Besiktas de Turquía u otro equipo hayan ofertado por el atacante.



"Nosotros no hemos tenido ninguna información de ningún equipo bueno, vamos a esperar, es tiempo de aquí al 31 de que va haber ciertas alternativas. A cómo está el Mercado se pueden oír muchas ofertas, tanto de entradas como de salida, pero hasta el momento estamos nosotros completos y a gusto con el equipo que tenemos y más con André", señaló.



¿Es André un jugador que pueda ser negociable?



"Es parte fundamental del equipo André y como siempre hemos dicho, tendría que ser una buena oferta para el Club, buena para André del equipo que se lo quiera llevar", señaló.



¿Pero no es ningún jugador que estén vendiendo?



"No, nosotros no hemos puesto ningún jugador transferible, sabemos que este momento, este mercado, sobre todo el de diciembre es un poco difícil y más que el equipo llegó a la Final y nos estamos quedando con el mismo equipo".