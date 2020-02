Descarta ´El Piojo´ revancha

Ni el juego de este sábado es revancha por la Final del torneo pasado ni el América será verdugo de Rayados en caso de ganar en el Estadio BBVA, aseguró Miguel Herrera.

El director técnico de las Águilas habló la tarde de este viernes luego que su equipo llegó a su hotel de concentración tras entrenar en Zuazua por la mañana.

"Es una buena visita y estamos con la idea de sacar un buen resultado mañana (hoy)", comentó.

¿Te sorprende ver a Rayados en el último lugar?

"Eso no me compete a mí, yo dirijo al América y Monterrey es un gran equipo, y el lugar o no son circunstancias del torneo ", respondió.

¿Qué decirle a tus jugadores sabiendo que si Rayados pierde prácticamente está fuera de la Liguilla?

"Nombre, falta muchísimo torneo, tranquilos, espérense. Lo mismo decían el torneo pasado y clasificó y al final fue campeón, entonces sabemos perfectamente a quién vamos a enfrentar y con qué equipo vamos a salir este sábado".

"Veo bien a los jugadores, conscientes de lo que venía estos 15 días, cinco partidos, sabíamos que estaba bravo el trajinar, pero el equipo está sólido y bien".

¿Hay algún tipo de revancha por la Final?

"Las revanchas se dan en las mismas instancias y éste es un partido nada más de Liga", expresó.

Herrera se dijo tranquilo y contento tras entrenar en Zuazua.

"Agradecido con la gente de Tigres, se portaron muy bien al prestarnos sus instalaciones", mencionó.

CON SU MEJOR CUADRO

Miguel Herrera dirigió este viernes un sui géneris entrenamiento en Zua Zua, hogar de los Tigres, que practicaron en el búnker azulcrema de Coapa. Pese al trajín, el "Piojo" echará mano de su mejor equipo disponible. Está consciente de que cualquier despiste podría costarle caro frente al actual monarca de la Liga MX, pese a que es sotanero de la clasificación y todavía no triunfa en lo que va del Clausura 2020 (tres empates y tres derrotas).