Descarta diputado más ´gasolinazos´. Advierte que en 2019 no bajará el precio

Madero, Tam.- Para el próximo año no habrá disminución de los precios de la gasolina, pues así está estipulado en el presupuesto de egresos de la federación, pero se prevé que ya no haya incrementos, sólo si no hay inflación en el país.

Así lo dio a conocer el diputado federal Erasmo González Robledo, quien asegura que ya no habrá incrementos injustificables, como los llamados "gasolinazos".

Sin embargo aclaró que pese a que se tiene previsto que no haya aumentos, de acuerdo a la inflación podrían darse; "no vamos a programar incrementos fuera del crecimiento inflacionario".

Dijo que en este momento México no tiene capacidad para producir más gasolinas en las seis refinerías que existen; "necesitamos construir un modelo que permita recuperar la producción y la autosuficiencia energética".

Detalló el legislador que a partir del 2019 se empezará con planes de recuperación de los niveles de producción del combustible.

Consideró que en la segunda parte del próximo sexenio se pudiera tener una autosuficiencia de producción de combustibles que permita la nivelación de los precios.

"Por lo pronto, solamente habrá incrementos por el efecto inflacionario", citó el González Robledo.

En torno a la Reforma Educativa, el entrevistado señaló que el Gobierno Federal siguiente habrá de cumplirle a los maestros, "vamos a cancelar la Reforma Educativa que ha sido una reforma laboral que se estable lo que más afecta es la evaluación de los maestros".