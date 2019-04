Descarta descuentos a faltistas de CNTE

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó ayer que no se descontará el día a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que falten a su trabajo por acudir a las movilizaciones o bloqueos anunciados para esta semana.

En conferencia, el mandatario defendió el derecho de manifestación, al considerar que se trata de algo inherente a la democracia.

Según el político tabasqueño, en lo que va de su Administración no se han registrado paros y puentes que dejen a los alumnos sin clases.

"¿Habrá descuentos a los maestros que marchen?", se le cuestionó.

"No, tienen derecho a manifestarse. Durante el tiempo que llevamos en el Gobierno no ha habido paros, puentes, no han dejado los niños de tener clases. No ha habido problema mayor.

"Ellos tienen derecho a manifestarse, es la democracia. Cuando no hay manifestaciones ni huelgas es que ya se murió el sistema democrático o no hay democracia", respondió.

El titular del Ejecutivo consideró que la pluralidad y las discrepancias son necesarias, ya que en el autoritarismo "no se mueve ni una hoja en el árbol de la política".

Por otro lado, a pregunta expresa, López Obrador informó que se analiza el tema de los comisionados sindicales, en el marco de la discusión de la reforma educativa.

Acusan a coordinadora de secuestro a discusión sobre Reforma Educativa

>La discusión de la nueva reforma educativa está "secuestrada" por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), reclamó la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

Al presentar su manifiesto ciudadano sobre el tema, destacó que el gobierno federal ha recibido en estas semanas únicamente a la disidencia magisterial. Señaló que las mesas de discusión y del parlamento abierto ya se terminaron y que fuera de la atención que ha recibido la CNTE no ha habido diálogo con otros sectores como la propia UNPF.

"No nos parece justo ni sensato, es sospechoso y grave que esté secuestrado el proceso administrativo por 4% del magisterio de este país, que representa a una parte de un segmento de maestros. No estamos en contra del diálogo, pero queremos decirle a la SEP que si van a continuarlo hace falta el otro 96% en esa mesa de negociación. En especial Maestros y padres de familia que hoy no estamos", señaló el presidente de la UNPF, Leonardo García.