Descarta Cufré triunfalismo en Atlas

Guadalajara, México.

Para Leandro Cufré, técnico del Atlas, el mensaje hacia su plantel es muy claro: no hay pánico por el descenso, pero tampoco son el Real Madrid por las dos victorias registradas, y el empate que el Pachuca les sacó a 8 minutos del final.



Los Zorros tienen un presupuesto de 30 puntos en este Apertura 2019, y en caso de que le ganen el viernes al Santos Laguna, llegarán a 9 unidades, es decir, casi el 30 por ciento de su meta, algo en que Cufré no quiere ni ver.



"La verdad no lo pienso, porque sino, estaría limitando a mis jugadores a que piensen solamente en el resultado y no en el funcionamiento. Cuando uno piensa en el resultado le entra el temor, el pánico y nosotros no tenemos pánico para nada.



"Desde que me llamaron, sabía que el Atlas estaba en una situación complicada y nunca pensamos en el descenso y ahora... porque ganamos dos partidos no podemos creernos el Real Madrid, tenemos que pensar que cada partido es una Final", dijo Cufré.



Aunque no quiso soltar las campanas al viento, el timonel rojinegro aseguró que justo lo que está pasando, son los cimientos para que en algún momento, su sueño de ver campeón al Atlas se pueda dar a futuro.



"Para construir, tienes que empezar por el primer escalón, no puedes hacer el techo sino tienes la base, y lo más importante en este momento es hacer la base, hacer un cimiento muy fuerte y vamos por ese camino, la intención de construir paso a paso.



"Es evidente que el funcionamiento no es todavía el que esperamos, pero no hay ningún equipo que haya dado un buen funcionamiento que uno se haya sacado el sombrero, pero en líneas generales, me deja muy tranquilo porque la idea de juego la tiene muy clara mi equipo", añadió Cufré.