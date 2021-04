Descarta Cruz Roja alergia por vacuna anti COVID-19

Cd. Victoria, Tam.- La Delegación local de la Cruz Roja Mexicana descartó haber brindado atención a pacientes por reacciones adversas a la vacuna antiCOVID-19 en la capital del estado, esto al menos al segundo día del inicio de vacunación en cinco de las seis sedes para la aplicación del medicamento a personal docente así como de la segunda dosis para personas mayores de sesenta años.

"Afortunadamente no hemos tenido ninguna reacción a la vacuna como tal, hasta el momento o que nos haya tocado atender a nosotros", informó el coordinador estatal de Desarrollo Organizacional de la CR, Hugo Velázquez Alcázar, "una persona que acudió a su vacuna se tropezó con la banqueta pero no fue reacción, fue una situación externa, otra chica que más bien tenía miedo o fobia a las inyecciones, a las agujas, y que más bien tuvo una crisis nerviosa al momento de que la inyectaran pero no por el dial sino por el nerviosismo que ella tenía".