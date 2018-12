Descarta Barrera firmar con Tigres

Aunque se sabe que el colombiano firmó con los felinos desde agosto y que incluso su contrato ya está depositado en la Federación Mexicana de Futbol, circuló una carta en la que el futbolista se dirige a Miguel Ángel Garza y descarta haber firmado un contrato que lo vincule con el cuadro auriazul.

"Mediante la presente me comunico con usted pues durante estos días he recibido constantes llamados y mensajes de representantes que dicen tener poderes del Club Tigres con el fin de advertirme que yo tendría una relación de trabajo ya pactada con el Club que usted preside", empieza la carta.



"Si bien he podido constatar por redes sociales y medios de prensa que el Club Tigres está siguiendo de cerca mi carrera, y con sorpresa también he podido leer incluso que ya tengo negociaciones avanzadas con el Club Tigres -lo que no es así- ello es bastante común cuando llega el final de la temporada futbolística y comienzan los rumores de fichaje.



"Aprovecho para comentarle que si bien en el mes de agosto del 2018 en Barranquilla, se acercó a mí el señor Miguel Ángel Guerrero y el señor Alessandro Monfrecola con un poder para poder negociar condiciones para acercarme una oferta de vuestro club, ello no le da derecho alguno al Club Tigres -En caso de que estas personas realmente tengan poder para representar los intereses del Club- para desplegar a través de sus representantes estas conductas acosadoras e intimidatorias acerca de lo que debo hacer con mi futuro profesional, pues -le repito- yo no he firmado ningún contrato con el Club Tigres, ni con Sinergia Deportiva S.A. de C.V.".



En la carta, el jugador descarta haber firmado el contrato que asegura tenía condiciones económicas poco favorables e incluso comenta que el borrador tenía un doble contrato, el cual está prohibido e incluso señala es investido por autoridades en México.



"No estoy dispuesto a poner en riesgo mi propia seguridad personal verme expuesto a estas prácticas que obligan a obrar de forma contraria a la ley", dice en la carta.