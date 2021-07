Descarta aplicar Art. 33 contra extranjeros

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado al gobierno de Estados Unidos de retirar el financiamiento a organizaciones opositoras a su gobierno, pues aseguró que su administración no va al país vecino a hacer política partidista.

Sin embargo, descartó que su gobierno vaya aplicar el artículo 33 de la Constitución -el cual señala que el Presidente tiene la facultad de expulsar al país a extranjeros que se inmiscuyan en asuntos políticos– pues aseguró que México es un país libre, democrático, y que su gobierno no tiene nada que ocultar.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que aunque extranjeros vengan a hacer proselitismos y a conspirar contra su gobierno, los mexicanos no se dejan manipular.

Afirmó que esperará la respuesta de la nota diplomática que envió al gobierno de Joe Biden pidiendo explicación sobre el financiamiento a grupos que calificó como opositores, como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

"Yo espero que el gobierno de Estados Unidos ya suspenda este apoyo a organizaciones que hacen actividad política, porque es indebido, es como el caso que menciona la revista inglesa, pues nosotros no vamos a Estados Unidos a hacer política partidista. El gobierno de Estados Unidos no puede entregar dinero a grupos opositores, y sí, en efecto, se presentó una nota diplomática y vamos a esperar la respuesta que no ha habido hasta ahora. Lamentable porque hay elecciones y están recibiendo como en total 2 millones 500 mil dólares", dijo el presidente.

"No vamos a sancionar a nadie, ni se va aplicar el 33, eso no. Eso de la aplicación del 33 era cuando se vivía en México o se padecía en México de autoritarismo", señaló.

En Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que este artículo se aplicó desde el siglo 19 y recordó que en sexenios pasados se expulsó a extranjeros que llegaron a México a solidarizarse con el movimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZN).

EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

"Se aplicó el 33 bueno, durante mucho tiempo; desde el siglo 19 se aplicaba el 33, se expulsaba a extranjeros por estar actuando en asuntos políticos del país. A muchos se les aplicó, bueno hasta hace poco se le aplicó el 33 a quienes vinieron a solidarizarse con los zapatistas en gobiernos anteriores".

Y agregó: "Nosotros no vamos a aplicar el 33 porque México es un país libre, democrático, en donde no tenemos nada que ocultar, y aquí aunque vengan a hacer proselitismos, a conspirar en contra del gobierno legal, legítimamente constituido, el pueblo de México no se deja manipular".